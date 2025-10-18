Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 13:00

Никогда не режьте так картошку! Испортите вкус! Для каждого блюда свой кубик: секреты шеф-поваров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Никогда не режьте так картошку! Испортите вкус! Для каждого блюда свой кубик: секреты шеф-поваров! Рассказываем, как нарезка картофеля меняет вкус блюда. Оказывается, все зависит не только от рецепта, но и от того, как мы нарезаем картофель! Размер и форма кусочков влияют на текстуру, густоту и даже внешний вид бульона. Откройте для себя искусство нарезки — и ваши супы выйдут на новый уровень.

Три способа нарезки и их особенности:

  1. Крупный кубик (2–3 см). Картофель сохраняет форму и упругость, ощущается как самостоятельный ингредиент. Идеален для щей, солянки и супов с прозрачным бульоном, где важна четкость каждого компонента.
  2. Средний кубик (1–1,5 см). Универсальный вариант: картофель хорошо разваривается, слегка загущает бульон за счет выделяемого крахмала. Подходит для борщей, куриных супов и рассольников.
  3. Мелкий кубик или соломка. Быстро разваривается, создавая естественное загущение. Отличный выбор для крем-супов и блюд с однородной текстурой, где картофель должен «раствориться» в основе.

Главное правило: чем мельче нарезка — тем гуще и наваристее получится суп. Крупные кусочки сохранят форму и прозрачность бульона. Выбирайте способ нарезки осознанно, и вы сможете управлять вкусом и консистенцией ваших блюд!

Ранее мы готовили картошку, которая вызывает зависимость! Вкуснятина с беконом и сырно-чесночным соусом.

