17 октября 2025 в 16:03

Прокуратура проверяет школу в Барнауле после пожара в спортзале

В Барнауле проверят соблюдение пожарной безопасности после возгорания в школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Алтайского края начала проверку соблюдения федерального законодательства в сфере оказания образовательных услуг и требований пожарной безопасности после пожара в спортзале Барнаульской классической школы, сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина. Поручение дал прокурор Алтайского края Антон Герман, сообщает РИА Новости.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка исполнения федерального законодательства при оказании образовательных услуг и требований пожарной безопасности. На место происшествия выехал прокурор Центрального района города Барнаула. Поставлено на контроль принятие процессуального решения, — сообщила Антошкина.

Ранее стало известно, что крупный пожар начался в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании. Школа расположена на Змеиногорском тракте города. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, Огонь удалось оперативно локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме в городе Сосновоборске произошел крупный пожар. Площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров, что потребовало привлечения дополнительных сил пожарно-спасательных подразделений.

