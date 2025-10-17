Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:01

Астролог спрогнозировал развитие ситуации на Украине

Астролог Левин: на Украине в 2026-2027 годах появится новая жесткая власть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На рубеже 2026–2027 годов на Украине произойдет смена власти, спрогнозировал в разговоре с NEWS.ru основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин. По его словам, следующая администрация будет очень жесткой. Астролог считает, что после этого в стране начнется «такая чистка, что мало не покажется».

Я думаю, что на границе 2026 и 2027 годов будет смена власти. Должно произойти серьезное изменение в верхушке. А следующая власть будет очень жесткой. Там такая чистка начнется, что мало не покажется, — сказал Левин.

Он также отметил, что Украину в будущем «разрежут на куски», а ее нынешний президент Владимир Зеленский после снятия с поста «будет бегать по миру, пытаться спастись от пули какого-нибудь террориста».

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предрек Зеленскому незавидную судьбу на Украине. По его мнению, если он не покинет страну, его ждут «пышные похороны за счет государства со всеми вытекающими последствиями». Липовой считает, что главе государства стоит бежать в одну из европейских стран или прятаться в США.

