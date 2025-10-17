Генерал предрек Зеленскому незавидную судьбу на Украине Генерал Липовой: Зеленского ждут пышные похороны, если он не сбежит из Украины

Если президент Украины Владимир Зеленский не покинет страну, его ждет торжественная церемония прощания, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, главе государства стоит бежать в одну из европейских стран или прятаться в США.

Если Зеленский не успеет смотаться в какую-нибудь из европейских стран, типа Англии и Франции, или если он не успеет спрятаться на территории Америки, то его ждет незавидная судьба и пышные похороны за счет государства со всеми вытекающими последствиями. И новые потрясения на Украине, — высказался Липовой.

Ранее появилась информация, что половина украинцев хотят, чтобы Зеленский покинул пост президента после завершения конфликта с Россией. Из них 36% выступают за то, чтобы он ушел из политики.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов ранее заявил, что Запад поставил Зеленского в трудное положение, и теперь украинский политик находится в панике. По его словам, от президента Украины требуют доказательств, что ВСУ могут противостоять наступлению ВС России.