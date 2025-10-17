Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 08:14

«Он в панике»: для Зеленского запустили обратный отсчет

Рогов заявил, что Запад запустил для Зеленского обратный отсчет

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press

Запад запустил для президента Украины Владимира Зеленского обратный отсчет, и теперь он в панике, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, от украинского политика требуют доказательств способности ВСУ противостоять наступлению ВС России.

Зеленский сейчас в панике. <…> Запад требует отчета за оружие, своих наемников и колоссальные влитые в продолжение конфликта деньги, а главное — доказательств способности ВСУ противостоять наступательным действиям российской армии, — подчеркнул собеседник агентства.

В связи с этим нельзя исключать вероятность того, что украинский лидер может в ближайшее время пойти на провокации, в том числе на подконтрольной ему территории, предупредил Рогов. По его мнению, после возможных диверсий политик обвинит во всем Россию, чтобы «разжалобить» европейские страны и создать предлог для продолжения поставок оружия Киеву.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский на предстоящей встрече с хозяином Белого дома Дональдом Трампом намерен обсудить вопрос военных поставок. По его словам, Киев стремится получить право на закупку любого американского вооружения без каких-либо ограничений.

Владимир Зеленский
ВСУ
Запад
Владимир Рогов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму зафиксировали повреждения в энергосистеме из-за атаки ВСУ
Силовики задержали пособника действующих в Сирии террористов
Полицейские с помощью дрона задержали убегающих со стройки мигрантов
Стало известно, сколько Макаревич заработал в России за СВО
Лидер восточноевропейской страны анонсировал телефонный разговор с Путиным
Mash: Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали
«Пытаются залатать дыры»: в ВСУ массово жалуются на командиров-самодуров
Все о парковках в Екатеринбурге: полный гид для водителей
Евросоюз нарастил поставки удобрений из России, несмотря на пошлины
«Будет террор»: в Одессе раскрыли, чего ждать от нового главы администрации
Во Владивостоке детей эвакуировали из школы из-за телефона
«Он в панике»: для Зеленского запустили обратный отсчет
Парень вырезал ребенка из живота беременной возлюбленной
Двое детей провалились под лед и утонули в российском городе
В Госдуме нашли способ пресечь незаконные турпоходы и восхождения
Отток наемников ВСУ, слив позиций в ДНР: новости СВО к утру 17 октября
На имущество бывшего вице-губернатора Тамбовской области наложили арест
Просто и ягодно: делаем заготовки на зиму с клюквой и брусникой
В России могут появиться доплаты к пенсии за стаж
Правительство Перу объявит в столице чрезвычайное положение
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.