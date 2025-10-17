«Он в панике»: для Зеленского запустили обратный отсчет Рогов заявил, что Запад запустил для Зеленского обратный отсчет

Запад запустил для президента Украины Владимира Зеленского обратный отсчет, и теперь он в панике, заявил в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, от украинского политика требуют доказательств способности ВСУ противостоять наступлению ВС России.

Зеленский сейчас в панике. <…> Запад требует отчета за оружие, своих наемников и колоссальные влитые в продолжение конфликта деньги, а главное — доказательств способности ВСУ противостоять наступательным действиям российской армии, — подчеркнул собеседник агентства.

В связи с этим нельзя исключать вероятность того, что украинский лидер может в ближайшее время пойти на провокации, в том числе на подконтрольной ему территории, предупредил Рогов. По его мнению, после возможных диверсий политик обвинит во всем Россию, чтобы «разжалобить» европейские страны и создать предлог для продолжения поставок оружия Киеву.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский на предстоящей встрече с хозяином Белого дома Дональдом Трампом намерен обсудить вопрос военных поставок. По его словам, Киев стремится получить право на закупку любого американского вооружения без каких-либо ограничений.