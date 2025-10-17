Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:08

Появились кадры превращения позиции ВСУ в огненный шторм у Песчаного

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские военные разместили флаг РФ в населенном пункте Песчаное, превратив позиции украинской армии на данном направлении в огненный шторм, заявили в Минобороны России. Там добавили, что по противнику было нанесено комплексное воздействие: наносились удары БПЛА, артиллерией и тяжелыми огнеметами.

Российские подразделения продолжают наступательную операцию. Они последовательно преодолевают линии обороны и расширяют контроль над новыми территориями в зоне СВО.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что освобождение села Приволье в Днепропетровской области Вооруженными силами России имеет стратегическое значение для развития наступления группировки «Восток». Населенный пункт перешел под контроль российских войск в пятницу, 17 октября. После взятия Приволья российские подразделения вышли к реке Янчур, заняли вражеские оборонительные позиции и продвинулись вперед более чем на четыре километра.

Также сообщалось, что военнослужащие Северной группировки войск ВС РФ предотвратили попытки украинских формирований пересечь государственную границу России. Для противодействия этим попыткам бойцы использовали современные стрелковые комплексы, включая пулеметные системы и автоматические гранатометы. Российские военные демонстрируют высокую профессиональную подготовку и координацию при выполнении боевых заданий, о чем информирует ТАСС.

