19 октября 2025 в 07:55

Росавиация открыла три российских аэропорта

В аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняли временные ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В аэропортах Самары, Саратова и Уфы сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, запрет на полеты был снят с 06:15 мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности воздушного сообщения.

Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 06:15 мск. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что за время действия ограничения на запасные аэродромы ушли семь самолетов, летевших в Самару, один самолет в Саратов и четыре самолета в Уфу. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия неба в Волгограде в городе «застряла» футбольная сборная России. Она находилась там для проведения товарищеского матча с командой Ирана. Вылет был согласован только через несколько часов.

