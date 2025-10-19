Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 07:40

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 октября: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 19 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 45 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«12 – над территорией Самарской области, 11 – над территорией Саратовской области, пять – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Воронежской области, три – над территорией Республики Крым, два – над территорией Брянской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Волгоградской области, один – над территорией Оренбургской области, один – над территорией Рязанской области, один – над территорией Тверской области, один – над территорией Тульской области», — заявили в ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Кристина Ильина
К. Ильина
