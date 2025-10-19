Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 07:56

Россиянам рассказали, как законно избежать шестидневной рабочей недели

HR-специалист Муравьев: отпуск на 1 ноября поможет избежать шестидневки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские работники имеют возможность законно избежать шестидневной рабочей недели, которая ожидается в конце октября из-за переноса выходного дня, сообщил директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев в беседе с РИА Новости. Он объяснил, что использование одного дня отпуска позволит сохранить стандартную пятидневную рабочую неделю.

Если вы совсем не желаете работать шестидневку, можно взять отпуск на 1 ноября. Тогда последняя неделя октября останется стандартной. И удастся отдохнуть не три, а четыре дня, с 1 по 4 ноября, — рассказал Муравьев.

Такой подход позволяет продлить ноябрьские праздники до четырех дней, однако нужно понимать финансовые последствия этого решения. Согласно производственному календарю, шестидневка предусмотрена с 27 октября по 1 ноября в связи с переносом выходного с субботы на понедельник, 3 ноября.

Ранее стало известно, что в 2026 году россиян ожидает 118 выходных и праздничных дней при 247 рабочих днях. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обратила внимание, что самым коротким рабочим месяцем станет январь. В новом году работники выйдут лишь 12 января, а количество рабочих дней в январе составит всего 15.

