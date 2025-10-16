Трое рабочих погибли, получив сильнейшие ожоги в цеху В Новотроицке трое рабочих получили смертельные ожоги в цеху

Трое сотрудников металлургического комбината АО «Уральская сталь» в Новотроицке Оренбургской области получили сильнейшие ожоги во время работы в цеху, сообщили в пресс-службе предприятия. Пострадавших доставили в больницу, где все они скончались, несмотря на усилия врачей. Проводится расследование причин произошедшего.

Пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им была оказана вся необходимая помощь. Несмотря на это, спустя сутки в медучреждении они скончались. Организовано расследование причин произошедшего, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел во время очистки оборудования в одном из цехов комбината. Погибшими оказались два сотрудника подрядной организации и один работник предприятия. Руководство предприятия пообещало оказать поддержку семьям погибших.

