16 октября 2025 в 16:26

Трое рабочих погибли, получив сильнейшие ожоги в цеху

В Новотроицке трое рабочих получили смертельные ожоги в цеху

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое сотрудников металлургического комбината АО «Уральская сталь» в Новотроицке Оренбургской области получили сильнейшие ожоги во время работы в цеху, сообщили в пресс-службе предприятия. Пострадавших доставили в больницу, где все они скончались, несмотря на усилия врачей. Проводится расследование причин произошедшего.

Пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им была оказана вся необходимая помощь. Несмотря на это, спустя сутки в медучреждении они скончались. Организовано расследование причин произошедшего, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел во время очистки оборудования в одном из цехов комбината. Погибшими оказались два сотрудника подрядной организации и один работник предприятия. Руководство предприятия пообещало оказать поддержку семьям погибших.

Ранее в Москве госпитализировали рабочего, которого придавило плитой. Мужчина находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, во время демонтажа асфальтового покрытия из-за вибрации обрушились перекрытия на первом этаже реабилитационного центра.

Оренбургская область
рабочие
погибшие
ожоги
несчастные случаи
