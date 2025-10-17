Минобороны сообщило о попытке ВСУ пересечь границу России

Военнослужащие Северной группировки войск Вооруженных сил России пресекают попытки украинских подразделений перейти государственную границу страны, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, для этих целей бойцы применяют современные стрелковые системы, такие как пулеметы и автоматические гранатометы. Российские войска демонстрируют высокий уровень профессионализма и слаженности в выполнении боевых задач, передает ТАСС.

Военнослужащие успешно нейтрализуют попытки отдельных подразделений противника пересечь государственную границу Российской Федерации. <…> Они эффективно пресекают действия противника, демонстрируя высокий уровень профессионализма и слаженности в выполнении поставленных задач, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска продолжают наступление у населенного пункта Боровская Андреевка в Харьковской области. По его словам, в ходе боевых действий ВС РФ продвинулись вдоль реки Лиман более чем на километр.