Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 09:57

Минобороны сообщило о попытке ВСУ пересечь границу России

Минобороны России: бойцы «Севера» пресекают попытки ВСУ перейти границу

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие Северной группировки войск Вооруженных сил России пресекают попытки украинских подразделений перейти государственную границу страны, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, для этих целей бойцы применяют современные стрелковые системы, такие как пулеметы и автоматические гранатометы. Российские войска демонстрируют высокий уровень профессионализма и слаженности в выполнении боевых задач, передает ТАСС.

Военнослужащие успешно нейтрализуют попытки отдельных подразделений противника пересечь государственную границу Российской Федерации. <…> Они эффективно пресекают действия противника, демонстрируя высокий уровень профессионализма и слаженности в выполнении поставленных задач, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска продолжают наступление у населенного пункта Боровская Андреевка в Харьковской области. По его словам, в ходе боевых действий ВС РФ продвинулись вдоль реки Лиман более чем на километр.

Минобороны РФ
МО РФ
ВС РФ
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Подмосковье
«Агония продолжается»: Зеленского уличили в узурпации региональных властей
Мощный взрыв разрушил квартиры на нескольких этажах жилого дома
Спасатель ответил, как долго Усольцевы могут прожить в тайге без еды
Политолог оценил риски для США после введения 500% пошлин против Китая
Премьер Монголии ушел в отставку
Российский защитник забил первую шайбу в НХЛ и принес победу «Каролине»
Ребенок оказался прикован к кровати после купания в бассейне
МВД накрыло сеть терминалов, «кормившую» телефонных аферистов
Как получить пособие по безработице в Самаре: пошаговый гид
В Китае осудили убийство российского военкора в Запорожской области
МИД Египта сообщил, что Россию приглашали на саммит по Газе
На Украине фура переехала двух сотрудников ТЦК
В Кремле рассказали о заседании Совбеза РФ после разговора Путина и Трампа
Путин поздравил коллектив RT с 20-летием
«Русскими быть модно»: депутат о тренде на кокошники
Раскрыто, в каком случае семья из Казани не выселит экс-хозяйку из квартиры
Беременная мать четверых детей поймана с наркотиками
Эвакуацию объявили в аэропорту Кишинева из-за найденной взрывчатки
Дальнобойщик покончил с собой после аварии на челябинской трассе
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.