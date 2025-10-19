Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 07:49

В России готовят посылки с письмами для военнопленных

Москалькова: для российских пленных готовятся посылки с письмами от их семей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россия и Украина достигли договоренности об организации взаимного обмена посылками для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что российская сторона уже начала подготовку соответствующих отправлений.

В посылки будут включены письма от родственников российских военнослужащих, находящихся в плену. Данная гуманитарная инициатива направлена на поддержание связи между военнопленными и их семьями.

По поводу посылок, у нас есть договоренность с украинским омбудсменом, что мы на взаимной основе будем передавать посылки российским ребятам и украинским военнопленным. Сейчас мы собираем письма от родных, которые будут вложены в посылки, — указала Москалькова.

Подобные акции уже проводились. Организация такого обмена требует координации действий через существующие каналы коммуникации между уполномоченными по правам человека двух стран.

Ранее Москалькова обратила внимание, что украинские военные целенаправленно уничтожают тех, кто говорит правду. Так она отреагировала на гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в Запорожской области.

