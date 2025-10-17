Юрист предостерегла офисных сотрудников от поцелуев на рабочем месте Юрист Митрофанова: офисных сотрудников могут наказать за поцелуи на работе

К офисным сотрудникам, уличенным в поцелуях и романтических встречах на рабочем месте, могут применить дисциплинарные меры, заявила «Москве 24» юрист Валентина Митрофанова. При этом, по ее словам, работодатель не вправе увольнять людей за это или запрещать им заводить служебные романы.

Если ограничение на личные отношения между сотрудниками прописано в локальных нормативных актах организации, оно не будет подлежать применению, так как это, согласно статье о регулировании трудовых отношений, нарушает права людей на семейную и личную жизнь, — отметила Митрофанова.

Она уточнила, что наказание за поцелуи можно получить, если в локальных актах компании четко указано, что сотрудники не могут заниматься личными делами во время рабочего процесса. Юрист добавила, что руководство также вправе прописать в документах правила, нацеленные на предотвращение конфликта интересов.

