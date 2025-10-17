Сергей Дружко проводит участников сквозь тысячелетия

Erid: 2W5zFJa51S8
17 октября на платформах PREMIER и Rutube выходит «Цивилизация» — первое реалити-шоу, где десять участников из разных регионов России пройдут сквозь всю историю человечества: от каменного века до XXI века. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Ведущий проекта — Сергей Дружко. Его голос будет сопровождать участников на всем протяжении шоу: от первой ночи в пещере до финального испытания в высокотехнологичном XXI веке.
Каждый из десяти выпусков — это новая историческая эпоха. Участники окажутся в условиях, приближенных к реалиям своего времени, и пройдут испытания, основанные на реальных вызовах прошлого.
Им предстоит снова пройти путь человечества: научиться разжигать огонь без спичек, охотиться, возделывать землю, ковать железо, строить лодки и выживать в суровой среде. С каждой эпохой условия будут усложняться. В финале — столкновение с цифровым веком, современными технологиями и искусственным интеллектом.
Премьера — 17 октября. На PREMIER и RuTube Originals
Производство: ООО «Альфа-Омега Медиа» при поддержке АНО «ИРИ»
Год: 2025
Количество выпусков: 10
Жанр: реалити, выживание, историческое реалити
Продюсеры: Анна Кириллова, Наталья Волкова
Режиссёр-постановщик: Анна Кириллова
Оператор-постановщик: Сариади Артур
Авторы сценария: Самчук Дарья
Ведущий: Сергей Дружко
РЕКЛАМА: ООО «АЛЬФА-ОМЕГА МЕДИА», ИНН 7703793170