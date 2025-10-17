Сергей Дружко проводит участников сквозь тысячелетия

Erid: 2W5zFJa51S8

17 октября на платформах PREMIER и Rutube выходит «Цивилизация» — первое реалити-шоу, где десять участников из разных регионов России пройдут сквозь всю историю человечества: от каменного века до XXI века. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Ведущий проекта — Сергей Дружко. Его голос будет сопровождать участников на всем протяжении шоу: от первой ночи в пещере до финального испытания в высокотехнологичном XXI веке.

Каждый из десяти выпусков — это новая историческая эпоха. Участники окажутся в условиях, приближенных к реалиям своего времени, и пройдут испытания, основанные на реальных вызовах прошлого.

Им предстоит снова пройти путь человечества: научиться разжигать огонь без спичек, охотиться, возделывать землю, ковать железо, строить лодки и выживать в суровой среде. С каждой эпохой условия будут усложняться. В финале — столкновение с цифровым веком, современными технологиями и искусственным интеллектом.

Премьера — 17 октября. На PREMIER и RuTube Originals

Производство: ООО «Альфа-Омега Медиа» при поддержке АНО «ИРИ»

Год: 2025

Количество выпусков: 10

Жанр: реалити, выживание, историческое реалити

Продюсеры: Анна Кириллова, Наталья Волкова

Режиссёр-постановщик: Анна Кириллова

Оператор-постановщик: Сариади Артур

Авторы сценария: Самчук Дарья

Ведущий: Сергей Дружко

РЕКЛАМА: ООО «АЛЬФА-ОМЕГА МЕДИА», ИНН 7703793170