Пропавший без вести боец СВО нашелся спустя четыре месяца

Считавшийся пропавшим без вести участник специальной военной операции из Оренбургской области нашелся живым спустя четыре месяца, сообщает издание «Илецкая защита». Военнослужащий не попал в плен и сумел удержать необходимую ВС России позицию вместе с сослуживцем. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным издания, мужчина исчез летом 2025 года после штурма лесопосадки. С тех пор связь с ним была потеряна, и бойца признали пропавшим без вести. В сентябре он неожиданно вышел на связь и сообщил, что все это время находился на прежней позиции.

Как рассказал солдат, вместе с товарищем ему приходилось выживать под постоянным наблюдением противника. Они питались пшеницей с поля и собирали дождевую воду. Через неделю после выхода на связь подразделение получило подкрепление, однако приказа покинуть укрепление не поступило. Командование подало рапорт о награждении бойца.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о случае в Свердловской области, где пропавшему на фронте участнику СВО ошибочно присвоили статус самовольно оставившего часть. После обращения матери военнослужащего и совместной работы с военной прокуратурой статус был изменен на «пропавший без вести». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.