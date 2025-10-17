Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:07

Пропавший без вести боец СВО нашелся спустя четыре месяца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Считавшийся пропавшим без вести участник специальной военной операции из Оренбургской области нашелся живым спустя четыре месяца, сообщает издание «Илецкая защита». Военнослужащий не попал в плен и сумел удержать необходимую ВС России позицию вместе с сослуживцем. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным издания, мужчина исчез летом 2025 года после штурма лесопосадки. С тех пор связь с ним была потеряна, и бойца признали пропавшим без вести. В сентябре он неожиданно вышел на связь и сообщил, что все это время находился на прежней позиции.

Как рассказал солдат, вместе с товарищем ему приходилось выживать под постоянным наблюдением противника. Они питались пшеницей с поля и собирали дождевую воду. Через неделю после выхода на связь подразделение получило подкрепление, однако приказа покинуть укрепление не поступило. Командование подало рапорт о награждении бойца.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о случае в Свердловской области, где пропавшему на фронте участнику СВО ошибочно присвоили статус самовольно оставившего часть. После обращения матери военнослужащего и совместной работы с военной прокуратурой статус был изменен на «пропавший без вести». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

СВО
ВС РФ
Украина
военнослужащие
