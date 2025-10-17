Горячую фазу конфликта на Украине можно завершить в сжатые сроки, если Москве и Вашингтону удастся найти взаимопонимание по данному вопросу, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, текущая ситуация является проявлением затяжного глобального противостояния, корни которого уходят на несколько десятилетий назад.

В моем представлении конфликт на Украине — глобальный. Он называется украинским просто потому, что наиболее горячие события происходят на территории бывшей УССР. Он явился результатом деятельности преступной неолиберальной группировки Клинтонов, Обамы и Байдена. Этот гнойник назревал 30 лет. У Москвы и Вашингтона сейчас одна задача. Оказалось так, что эти люди, вернее нелюди, которые конфликт делали, они и против [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru), и против нас. И тут как раз есть возможность договориться с главой Белого дома, чтобы наши отношения не портились. Если это получится, то от горячей фазы можно избавиться довольно быстро, — пояснил Климов.

По его словам, ни Вашингтон, ни Москва не собираются нарочно его затягивать. Климов отметил, что после завершения горячей вазы все стороны конфликта должны заняться решением своих проблем.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что ожидаемая встреча президента России Владимира Путина и Трампа свидетельствует о возможном скором завершении конфликта на Украине. Свое заявление политик сделал в ответ на информацию главы Белого дома о предстоящих переговорах с российским лидером в Венгрии.