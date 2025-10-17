Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 17:49

Выбранное Путиным время для разговора с Трампом назвали идеальным

CNN: Путин выбрал идеальное время для телефонного разговора с Трампом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину удалось выбрать идеальное время для телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает американский телеканал CNN. Журналисты также обратили внимание, что это уже восьмая беседа глав государств за последние восемь месяцев.

Кремль, похоже, идеально рассчитал время для своего последнего продолжительного телефонного разговора с Белым домом — восьмого за последние восемь месяцев, — говорится в публикации.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что ожидаемая встреча президентов России и США свидетельствует о возможном скором завершении конфликта на Украине. Он убежден, что «шоу для поджигателей войны» скоро закончится.

При этом, как полагает военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец, Путин может добраться до Будапешта через Турцию, Средиземноморье и Сербию. При этом самый короткий маршрут — через Белоруссию, Польшу и Словакию, где частично нельзя гарантировать безопасность в небе.

