18 октября 2025 в 10:12

Норвежский эксперт объяснил, почему Зеленского не встречали в США

Профессор Дизен: США показали Зеленскому нежелание поставлять Киеву Tomahawk

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Отсутствие представителей США в аэропорту при встрече украинского лидера Владимира Зеленского в Штатах является признаком того, что американцы не передадут ракеты Tomahawk Киеву, считает профессор кафедры экономики, истории и общественных наук Института бизнеса Университета Юго-Восточной Норвегии. В соцсети Х он подчеркнул, что политика встречал только руководитель офиса Андрей Ермак.

Это веский признак того, что Tomahawk не будет. США и Россия могут отступить от края пропасти ядерного Армагеддона, — подчеркнул профессор.

Зеленский прибыл в Вашингтон 17 октября, это была его третья встреча с американским коллегой Дональдом Трампом в этом году. Переговоры продлились чуть больше двух с половиной часов. Визиту предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о личной встрече Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США вызвали у Зеленского шок. Реакцию главы Украины он сравнил с уходом почвы из-под ног.

