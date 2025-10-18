Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:09

В МАГАТЭ сделали заявление о ремонте на ЗАЭС

Гросси заявил о начале ремонта поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Начался ремонт поврежденных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, которые агентство приводит в соцсети X, работы осуществляются благодаря «установлению локального прекращения огня».

Начались работы по ремонту поврежденных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС после четырехнедельного отключения. Установление локальных зон прекращения огня позволило продолжить работы, — сказано в сообщении.

До этого Гросси заявил, что удары по ядерным объектам недопустимы. Международное агентство получило от российской стороны информацию об атаке дрона на Нововоронежскую АЭС и подтвердило отсутствие угрозы ядерной безопасности.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что ядерная безопасность на Запорожской АЭС не вызывает беспокойства. По его словам, необходим перезапуск станции, идет подготовка к этому.

Также инспекторы МАГАТЭ сообщали, что несколько артиллерийских обстрелов было зарегистрировано в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Согласно официальному заявлению организации, боевые действия отмечались на расстоянии примерно 1,25 км от периметра атомного объекта.

МАГАТЭ
ЗАЭС
Рафаэль Гросси
ремонт
