В России пресекли контрабандный канал поставки двигателей за границу ФСБ перекрыла канал контрабанды двигателей двойного назначения под Ярославлем

В Ярославской области остановили незаконные поставки двигателей за рубеж, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. По данным ведомства, два местных предпринимателя пытались наладить контрабандный канал в интересах представителя иностранного государства, передает ТАСС.

Следствие установило, что бизнесмены организовали нелегальное производство и отгрузку продукции двойного назначения. Эта техника могла использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на контрабанду. Все незаконно изготовленные двигатели были изъяты и не попали за границу.

Обвиняемым теперь грозит серьезное наказание — до 10 лет лишения свободы. В ФСБ подчеркнули, что канал поставок был полностью ликвидирован в результате совместных оперативных и следственных действий.

Ранее ФСБ России обнародовала видео с последствиями ликвидации агента украинского ГУР, готовившего теракт против российского офицера в Крыму. На опубликованных кадрах можно увидеть предмет, напоминающий гранату. Спецслужбы также показали момент извлечения взрывного устройства из-под автомобиля.