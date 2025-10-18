Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 11:49

В МИД раскрыли детали подготовки к саммиту России и США в Венгрии

Грушко: еще рано обсуждать с Польшей и Румынией пролет российских самолетов

Александр Грушко Александр Грушко Фото: МИД РФ/ТАСС

Еще рано обсуждать с Польшей, Болгарией и Румынией возможность пролета российских правительственных самолетов через их воздушное пространство, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в беседе с РИА Новости. Комментируя подготовку к саммиту РФ-США в Венгрии, дипломат отметил, что контакты на эту тему с указанными странами НАТО пока не ведутся.

Еще рано, — подчеркнул Грушко.

Эти государства географически отделяют Россию от Венгрии: Румыния граничит с Венгрией напрямую, Болгария — с Сербией, имеющей общую границу с Венгрией, а Польша и Словакия находятся между Венгрией и российским регионом — Калининградской областью.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух государств. Он также уточнил, что вечером 16 октября отдал распоряжения о создании организационного комитета по подготовке российско-американского саммита.

