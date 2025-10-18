Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:11

Литву ждет рекордный дефицит бюджета с пандемийных времен

Экономист Изгородин: дефицит бюджета Литвы станет самым большим за 5 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2026 году дефицит государственного бюджета Литвы может достичь 2,7% ВВП – максимального показателя с периода COVID-19, заявил эксперт латвийского банка Citadele Александр Изгородин. В беседе с изданием Sputnik он напомнил, что по итогам 2020 года он составил 6,4% ВВП, с 2021-го по 2024-й годы колебался на уровне 0,7-1,3%.

Хотя доходы бюджета увеличатся почти 17% (до €21 млрд), расходы растут еще быстрее – на 19% (€27,5 млрд). Это связано с ростом социальных и оборонных трат. Изгородин, отмечает, что, несмотря на негативную динамику, госдолг Литвы остается в безопасных пределах. Однако он обращает внимание на замедление промышленного роста, что может усугубить ситуацию.

Ранее член правления российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований Владимир Шаповалов заявил, что Евросоюз несет коллективную ответственность за нарушение прав русского населения в Латвии. По его словам, представители Брюсселя «покрывают все преступления латвийского режима».

Литва
экономика
политика
расходы
