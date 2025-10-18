Литву ждет рекордный дефицит бюджета с пандемийных времен

В 2026 году дефицит государственного бюджета Литвы может достичь 2,7% ВВП – максимального показателя с периода COVID-19, заявил эксперт латвийского банка Citadele Александр Изгородин. В беседе с изданием Sputnik он напомнил, что по итогам 2020 года он составил 6,4% ВВП, с 2021-го по 2024-й годы колебался на уровне 0,7-1,3%.

Хотя доходы бюджета увеличатся почти 17% (до €21 млрд), расходы растут еще быстрее – на 19% (€27,5 млрд). Это связано с ростом социальных и оборонных трат. Изгородин, отмечает, что, несмотря на негативную динамику, госдолг Литвы остается в безопасных пределах. Однако он обращает внимание на замедление промышленного роста, что может усугубить ситуацию.

