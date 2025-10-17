Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 21:06

В РФ ответили, кто виноват в нарушение прав соотечественников в Латвии

Политолог Шаповалов: Евросоюз виноват в нарушении прав русских в Латвии

Владимир Шаповалов Владимир Шаповалов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евросоюз несет коллективную ответственность за нарушение прав русского населения в Латвии, заявил член правления российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований Владимир Шаповалов. По его словам, представители Брюсселя «покрывают все преступления латвийского режима».

Коллективную ответственность несет Европейский союз, — сказал Шаповалов.

Ранее член Общественной палаты РФ Максим Григорьев выразил мнение, что отсутствие решительных ответных мер со стороны России может неминуемо усугубить положение русскоязычного населения в прибалтийских странах. Также он выразил скептицизм в отношении международных институтов, указав, что они ограничиваются формальным рассмотрением жалоб.

До этого сообщалось, что Россия рассматривает широкий спектр мер для защиты прав граждан, столкнувшихся с депортацией из Латвии. В числе возможных шагов — политические заявления, обращения в международные суды и санкции против республики.

Латвия
Евросоюз
Россия
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грудь женщины почернела после преждевременных родов
В центре Москвы восстановили транспортное движение
Путин поддержал Симоньян после смерти мужа
Стало известно, как Путин изменил подход ФСБ в девяностых
В РФ ответили, кто виноват в нарушение прав соотечественников в Латвии
Бандит Лысак стал главой Одессы: как Зеленский меняет «элиту» Украины
Путин объяснил российский подход к традиционным ценностям
Врачи не смогли спасти мотогонщика после падения на ралли
Губерниев ответил Самуэльссону за слова о российских паралимпийцах
Рената Литвинова сфотографировалась в купальнике на снегу
В Саратове школьник ограбил квартиру и купил машины
Джекпотный миллиардер поможет восстановить родной город после пожаров
Красноярск: штрафы за парковку и способы их оспорить
Как Путин полетит в Будапешт? Возможный маршрут, детали встречи с Трампом
Неизвестные с оружием напали на людей в центре Киева
Король Британии прервал 500-летнюю традицию предшественников
Путин приструнил западные СМИ
Путин объяснил, почему Запад боится свободы выбора информации
Разгром ВСУ под Днепром, штурм Волчанска: новости с фронтов СВО 17 октября
«Русский становится на колени»: Фицо раскритиковал Джонсона как стратега
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.