В РФ ответили, кто виноват в нарушение прав соотечественников в Латвии Политолог Шаповалов: Евросоюз виноват в нарушении прав русских в Латвии

Евросоюз несет коллективную ответственность за нарушение прав русского населения в Латвии, заявил член правления российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований Владимир Шаповалов. По его словам, представители Брюсселя «покрывают все преступления латвийского режима».

Коллективную ответственность несет Европейский союз, — сказал Шаповалов.

Ранее член Общественной палаты РФ Максим Григорьев выразил мнение, что отсутствие решительных ответных мер со стороны России может неминуемо усугубить положение русскоязычного населения в прибалтийских странах. Также он выразил скептицизм в отношении международных институтов, указав, что они ограничиваются формальным рассмотрением жалоб.

До этого сообщалось, что Россия рассматривает широкий спектр мер для защиты прав граждан, столкнувшихся с депортацией из Латвии. В числе возможных шагов — политические заявления, обращения в международные суды и санкции против республики.