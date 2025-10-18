Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:08

На Украине признали крах стратегии Зеленского после встречи с Трампом

«Страна.ua»: Трамп обрушил стратегию Зеленского по конфликту на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским сломал его трехступенчатую стратегию по конфликту с Россией, сообщает издание «Страна.ua». По его данным, желание Зеленского усилить давление на РФ, добиться продолжения военной помощи и передачи крылатых ракет Tomahawk — все это так и не было реализовано.

Трамп демонстрирует четкое стремление в конфликт не втягиваться. Это ломает стратегию украинских властей и западной «партии войны», которые рассчитывали, что после сегодняшней встречи Вашингтон вернется на «тропу войны» с РФ, — сказано в материале.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что исход противостояния на Украине уже предопределен — Россия одержала победу и стала сильнее. По его словам, он уже говорил об этом Трампу.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Зеленский после провальной встречи с коллегой из США готовит провокации против России. По словам эксперта, скорее всего, глава украинского государства попытается сорвать мирные переговоры в Будапеште.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
стратегии
