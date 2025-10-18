Врач рассказала, чем опасны жевательные мармеладки

Жевательный мармелад содержат слишком много сахара и добавок, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. По ее словам, данный продукт разрушает зубную эмаль и провоцирует набор лишнего веса.

Жевательные мармеладки богаты сахаром и искусственными добавками. Они вызывают разрушение зубной эмали, способствуют возникновению кариеса и увеличивают риск появления лишнего веса. Некоторые марки используют некачественные ингредиенты, которые могут негативно влиять на здоровье ребенка, — добавила Попова.

Эксперт подчеркнула, что полезной альтернативой станет натуральный домашний мармелад. Собеседница отметила, что его можно приготовить самостоятельно.

Полезная альтернатива: натуральный домашний мармелад из свежих ягод и натурального сока. Можно приготовить мармелад самостоятельно, используя агар-агар или пектин вместо желатина и заменив сахар натуральными подсластителями вроде меда или сиропа агавы, —

