18 октября 2025 в 11:57

Врач рассказала, чем опасны жевательные мармеладки

Врач Попова: жевательный мармелад разрушает зубы и провоцирует ожирение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жевательный мармелад содержат слишком много сахара и добавок, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. По ее словам, данный продукт разрушает зубную эмаль и провоцирует набор лишнего веса.

Жевательные мармеладки богаты сахаром и искусственными добавками. Они вызывают разрушение зубной эмали, способствуют возникновению кариеса и увеличивают риск появления лишнего веса. Некоторые марки используют некачественные ингредиенты, которые могут негативно влиять на здоровье ребенка, — добавила Попова.

Эксперт подчеркнула, что полезной альтернативой станет натуральный домашний мармелад. Собеседница отметила, что его можно приготовить самостоятельно.

Полезная альтернатива: натуральный домашний мармелад из свежих ягод и натурального сока. Можно приготовить мармелад самостоятельно, используя агар-агар или пектин вместо желатина и заменив сахар натуральными подсластителями вроде меда или сиропа агавы, —

Ранее диетолог Елена Устинова заявила, что после отказа от продуктов с содержанием простых углеводов — сахарозы, глюкозы и фруктозы — человек становится более энергичным. По ее словам, такое изменение в рационе способствует выведению лишней жидкости из организма и уменьшению отеков.

