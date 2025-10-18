Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 09:34

В Финляндии рассказали о разгульных вечеринках Стубба

Журналист Хейсканен: Стубб устраивал вечеринки в сауне со спортсменками

Александр Стубб в должности министра иностранных дел Финляндии, 2015 год Александр Стубб в должности министра иностранных дел Финляндии, 2015 год Фото: Delmi Alvarez/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб в период работы в правительстве неоднократно устраивал шумные вечеринки, рассказал финский журналист Кости Хейсканен, работавший в пуле президента страны. По его словам, однажды он пригласил спортсменов и спортсменок в сауну, передает aif.ru.

С 2004 по 2012 год я был в президентском пуле президента Тарьи Халонен, и в 2009 году Александр Стубб был министром иностранных дел. Он устроил веселую вечеринку в Министерстве иностранных дел, пригласил спортсменов и спортсменок, а после этого пиршества пригласил всех в сауну, — поделился Хейсканен.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Стубба «русофобом из первых рядов». Это произошло в контексте обсуждения гарантий безопасности для Украины. Стубб заявил, что интересы России не будут учтены, что вызвало резкую критику со стороны Лаврова. Он отметил отход Запада от принципа неделимости безопасности 26-летней давности. Министр подчеркнул, что западные партнеры нарушают ранее принятые обязательства и не дают России реализовать этот принцип.

