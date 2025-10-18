Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 09:58

Замена паспорта в 45 лет: какие документы подготовить

Замена паспорта в 45 лет: какие документы подготовить Замена паспорта в 45 лет: какие документы подготовить Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для обязательной замены паспорта по достижении 45 лет гражданину РФ потребуется предоставить следующий базовый пакет документов: заявление установленной формы, две личные фотографии, паспорт, подлежащий замене, а также документы, необходимые для проставления обязательных отметок. К последним относятся свидетельства о рождении детей, военный билет, свидетельства о заключении или расторжении брака.

Основной пакет документов

Ключевым документом является заполненное заявление по форме № 1П. Его можно оформить заранее через портал «Госуслуги» или заполнить от руки непосредственно при подаче. Обязательно потребуются две черно-белые или цветные фотографии размером 35×45 мм. Необходимо предоставить действующий паспорт, который подлежит замене. Также нужно предъявить квитанцию об оплате государственной пошлины, хотя сотрудник обязан принять документы и без нее, проверив информацию по своей базе данных.

Дополнительные документы для специальных отметок

Для внесения в новый паспорт актуальной информации нужно подготовить ряд дополнительных бумаг. Это свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей, документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (если штамп в старом паспорте отсутствует), а также свидетельство о браке или его расторжении для отметки о семейном положении. Для военнообязанных граждан обязательным является предоставление военного билета с соответствующей отметкой.

Процесс подачи и получения

Подать собранный пакет документов можно через отделение Главного управления по вопросам миграции МВД России или многофункциональный центр. Процедура замены паспорта в 45 лет является обязанностью гражданина, и ее несоблюдение влечет за собой административную ответственность. После подачи заявления выдается справка, а старый паспорт признается недействительным.

Замена паспорта в 45 лет: какие документы подготовить Замена паспорта в 45 лет: какие документы подготовить Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Таким образом, для своевременной замены паспорта в 45 лет необходимо заранее подготовить пакет документов, включающий заявление, фотографии, старый паспорт, квитанцию об оплате госпошлины и бумаги для проставления обязательных отметок. Ответственный подход к сбору документов и подаче заявления в установленные законом сроки позволит избежать штрафов и получить новый документ, удостоверяющий личность.

