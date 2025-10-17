Инфекционист предупредила о скрытой опасности клавиатуры Инфекционист Мухина: на клавиатурах со временем накапливаются вирусы и грибки

Со временем на клавиатурах накапливаются бактерии, вирусы, грибки и споры микроорганизмов, заявила LIFE.ru инфекционист Марият Мухина. Она предупредила, что они могут сохранять жизнеспособность до нескольких месяцев.

Контактная передача — основной путь распространения многих инфекционных заболеваний: человек печатает и говорит, в этот момент слюна попадает на клавиатуру, остаются фрагменты кожи. Цепочка «руки — рот — слизистые оболочки» в сочетании с загрязненной поверхностью создает очень высокий шанс заразиться от больного человека, — отметила Мухина.

В частности, таким образом в организм могут проникнуть стафилококки, стрептококки и энтеробактерии. Впоследствии это чревато кожными воспалениями, кишечными расстройствами и даже инфекциями мочевыводящих путей.

Ранее Мухина заявила, что бактерия хеликобактер пилори может передаться через поцелуй. Этот опасный микроорганизм может привести к гастриту, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.