Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 16:12

Инфекционист предупредила о скрытой опасности клавиатуры

Инфекционист Мухина: на клавиатурах со временем накапливаются вирусы и грибки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Со временем на клавиатурах накапливаются бактерии, вирусы, грибки и споры микроорганизмов, заявила LIFE.ru инфекционист Марият Мухина. Она предупредила, что они могут сохранять жизнеспособность до нескольких месяцев.

Контактная передача — основной путь распространения многих инфекционных заболеваний: человек печатает и говорит, в этот момент слюна попадает на клавиатуру, остаются фрагменты кожи. Цепочка «руки — рот — слизистые оболочки» в сочетании с загрязненной поверхностью создает очень высокий шанс заразиться от больного человека, — отметила Мухина.

В частности, таким образом в организм могут проникнуть стафилококки, стрептококки и энтеробактерии. Впоследствии это чревато кожными воспалениями, кишечными расстройствами и даже инфекциями мочевыводящих путей.

Ранее Мухина заявила, что бактерия хеликобактер пилори может передаться через поцелуй. Этот опасный микроорганизм может привести к гастриту, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

здоровье
инфекционисты
заболевания
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему крупные застройщики уходят от покупки техники в пользу лизинга
ИИ возьмет под контроль безопасность российского города
Путин обсудил освоение богатств морского дна
В РЖД объяснили решение о сокращении управленческого персонала
Вышла русскоязычная озвучка S.T.A.L.K.E.R. 2
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.