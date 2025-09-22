Врач раскрыла, какую опасную бактерию можно подцепить после поцелуя Инфекционист Мухина: бактерия хеликобактер пилори может передаться через поцелуй

Бактерия хеликобактер пилори может передаться через поцелуй, заявила «Вечерней Москве» инфекционист Марият Мухина. Этот опасный микроорганизм может привести к гастриту, язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Микроорганизм также может привести к малигнизации процесса и канцерогенезу. Эти заболевания вызывают риск развития рака желудка и в целом снижают общий иммунитет, способствуют развитию анемий и аутоиммунных заболеваний, — предупредила Мухина.

Помимо этого, бактерия чревата диспепсией, метеоризмом и болевым синдромом. Для профилактики заражения необходимо мыть руки после посещения туалета и перед едой, а также не использовать общие столовые приборы, посуду и полотенца без надлежащей гигиены, предупредила специалист.

Ранее в Москве женщина обратилась к врачам с болями в животе, а после обследования ей запретили целоваться, чтобы не заразить партнера опасной бактерией хеликобактер пилори. Специалисты предупреждают, что заразиться микроорганизмом крайне легко: помимо поцелуев, подхватить его можно во время купания в водоемах.