22 сентября 2025 в 11:20

Россиянке запретили целовать людей, чтобы не спровоцировать у них рак

Женщине из Москвы запретили целоваться из-за опасной бактерии в желудке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве женщина обратилась к врачам с болями в животе, а после обследования ей запретили целоваться, чтобы не заразить партнера опасной бактерией хеликобактер пилори, сообщает Telegram-канал SHOT. Микроорганизм способен вызвать воспаления, также он провоцирует появление язв, гастрита и даже рака желудка.

Специалисты предупреждают, что заразиться бактерией крайне легко: помимо поцелуев, это может быть контакт через общие бытовые приборы и даже полотенца. Подхватить ее можно, если, например, пить воду из подозрительных источников, или во время купания в водоемах.

При этом для жертвы заражение не всегда остается замеченным — на протяжении долгого времени бактерия может жить в желудке без каких-либо симптомов.

Ранее сообщалось, что при поездках в экзотические страны есть риск заразиться тропической малярией, от которой сейчас не делают прививок. В странах Юго-Восточной Азии туристам угрожает лихорадка денге — вакцина против нее существует, и ее даже применяют, но только для тех пациентов, кто ранее уже переболел.

