Россиянке запретили целовать людей, чтобы не спровоцировать у них рак Женщине из Москвы запретили целоваться из-за опасной бактерии в желудке

В Москве женщина обратилась к врачам с болями в животе, а после обследования ей запретили целоваться, чтобы не заразить партнера опасной бактерией хеликобактер пилори, сообщает Telegram-канал SHOT. Микроорганизм способен вызвать воспаления, также он провоцирует появление язв, гастрита и даже рака желудка.

Специалисты предупреждают, что заразиться бактерией крайне легко: помимо поцелуев, это может быть контакт через общие бытовые приборы и даже полотенца. Подхватить ее можно, если, например, пить воду из подозрительных источников, или во время купания в водоемах.

При этом для жертвы заражение не всегда остается замеченным — на протяжении долгого времени бактерия может жить в желудке без каких-либо симптомов.

