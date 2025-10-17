Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 21:24

Полицейским по делу о взятках от журналистов Baza изменили меру пресечения

Полицейских по делу о взятках от сотрудников Baza отправили под домашний арест

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Замоскворецкий районный суд Москвы смягчил меру пресечения двум высокопоставленным сотрудникам полиции, передает ТАСС. Начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева и старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду Александра Селиванова отправили под домашний арест. Оба признали свою вину и активно сотрудничают со следствием.

Суд постановил изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Аблаева и Александра Селиванова на домашний арест сроком на два месяца, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы освободил из СИЗО главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взяток. Его перевели под домашний арест до 20 октября. Трифонову запрещено пользоваться интернетом, почтой и любыми средствами связи, кроме вызовов экстренных служб. Общаться он сможет только с родственниками, адвокатом и следователем, прогулки для него не предусмотрены.

До этого сообщалось, что Трифонов и его коллега Лукьянова на протяжении двух лет переводили взятки полицейским. По версии следствия, деньги перечислялись на счета сотрудников МВД Александра Аблаева, Сергея Ковалева и Александра Селиванова, которые признали вину и пошли на сотрудничество.

суды
Москва
аресты
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрию возмутило решение Польши по подозреваемому в терроризме украинцу
«Я бы хотел»: Трамп озвучил возможные сроки завершения конфликта на Украине
Встреча Трампа и Зеленского началась с опозданием
Звезда фильма «Кавказская пленница» Варлей госпитализирована
«Эскалация»: Трамп высказался об ударах вглубь территории России
После взрыва на заводе в Стерлитамаке завели уголовное дело
Губернатор-миллионер рассказал о невероятной удаче в казино
Раскрыты подробности взрыва на заводе в Стерлитамаке
Трамп оценил процесс урегулирования конфликта на Украине
«Давно ждал»: уфимский чиновник улыбкой отреагировал на задержание
Киллер для пасторов и военный на дне озера: главные ЧП дня
Отец Илона Маска приедет в Казань
Полицейским по делу о взятках от журналистов Baza изменили меру пресечения
Грудь женщины почернела после преждевременных родов
В центре Москвы восстановили транспортное движение
Путин поддержал Симоньян после смерти мужа
Стало известно, как Путин изменил подход ФСБ в девяностых
В России ответили, кто виноват в нарушении прав соотечественников в Латвии
Бандит Лысак стал главой Одессы: как Зеленский меняет «элиту» Украины
Путин объяснил российский подход к традиционным ценностям
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.