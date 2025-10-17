Полицейским по делу о взятках от журналистов Baza изменили меру пресечения Полицейских по делу о взятках от сотрудников Baza отправили под домашний арест

Замоскворецкий районный суд Москвы смягчил меру пресечения двум высокопоставленным сотрудникам полиции, передает ТАСС. Начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева и старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду Александра Селиванова отправили под домашний арест. Оба признали свою вину и активно сотрудничают со следствием.

Суд постановил изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Аблаева и Александра Селиванова на домашний арест сроком на два месяца, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы освободил из СИЗО главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, обвиняемого в даче взяток. Его перевели под домашний арест до 20 октября. Трифонову запрещено пользоваться интернетом, почтой и любыми средствами связи, кроме вызовов экстренных служб. Общаться он сможет только с родственниками, адвокатом и следователем, прогулки для него не предусмотрены.

До этого сообщалось, что Трифонов и его коллега Лукьянова на протяжении двух лет переводили взятки полицейским. По версии следствия, деньги перечислялись на счета сотрудников МВД Александра Аблаева, Сергея Ковалева и Александра Селиванова, которые признали вину и пошли на сотрудничество.