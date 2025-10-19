Стало известно, как Костя Большой создал самую жестокую банду Москвы

Россиянина Константина Пискарева, известного в криминальных кругах под прозвищем Костя Большой, обвиняют в создании одной из самых жестоких организованных преступных группировок Москвы, пишет Lenta.ru. В настоящее время судебный процесс над мужчиной продолжается.

Пискарев, родившийся в 1972 году в семье госслужащих, после окончания армейского училища служил офицером, но в 1990-е годы перешел в криминальную сферу. Начал с работы телохранителем и коллектором у банкира Георгия Пирцхалавы, после перешел под крыло криминального авторитета Александра Замятина. Впоследствии он создал собственную ОПГ, куда вступил его бывший босс Замятин.

Начинающие преступники открыли ресторан «Щит и меч», расположенный напротив здания ФСБ на Большой Лубянке. По данным следствия, Пискарев лично участвовал в многочисленных убийствах, включая расправы над бизнес-партнерами, криминальными авторитетами и чиновниками. Так, в 1999 году были убиты его деловой партнер Ян Шепеленко и водитель Александр Ахрамеев, а позднее — авторитет Максим Асин и юрист Владимир Постышев.

Всего на счету группировки, согласно расследованию, не менее 21 человеческой жизни. Арест членов ОПГ произошел после убийства главы Сергиева Посада Евгения Душко, отказавшегося согласовать строительные проекты Пискарева. В настоящее время один из помощников обвиняемого уже осужден на 10 лет тюрьмы, тогда как сам процесс в отношении Кости Большого продолжается.

Ранее сообщалось, что в Люберцах задержали киллера и пособника в убийстве директора лицея, совершенного 23 года назад. 10 октября 2002 года убийца расстрелял заслуженного учителя России, члена-корреспондента Академии экономических наук Вадима Мениса прямо на пороге учебного заведения. Учителю пытался помочь его коллега, но преступник выстрелил и в него. Несмотря на полученное ранение, мужчина выжил.