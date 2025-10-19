Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 18:21

Стало известно, как Костя Большой создал самую жестокую банду Москвы

Lenta.ru: глава банды по прозвищу Костя Большой создал самую жестокую ОПГ Москвы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россиянина Константина Пискарева, известного в криминальных кругах под прозвищем Костя Большой, обвиняют в создании одной из самых жестоких организованных преступных группировок Москвы, пишет Lenta.ru. В настоящее время судебный процесс над мужчиной продолжается.

Пискарев, родившийся в 1972 году в семье госслужащих, после окончания армейского училища служил офицером, но в 1990-е годы перешел в криминальную сферу. Начал с работы телохранителем и коллектором у банкира Георгия Пирцхалавы, после перешел под крыло криминального авторитета Александра Замятина. Впоследствии он создал собственную ОПГ, куда вступил его бывший босс Замятин.

Начинающие преступники открыли ресторан «Щит и меч», расположенный напротив здания ФСБ на Большой Лубянке. По данным следствия, Пискарев лично участвовал в многочисленных убийствах, включая расправы над бизнес-партнерами, криминальными авторитетами и чиновниками. Так, в 1999 году были убиты его деловой партнер Ян Шепеленко и водитель Александр Ахрамеев, а позднее — авторитет Максим Асин и юрист Владимир Постышев.

Всего на счету группировки, согласно расследованию, не менее 21 человеческой жизни. Арест членов ОПГ произошел после убийства главы Сергиева Посада Евгения Душко, отказавшегося согласовать строительные проекты Пискарева. В настоящее время один из помощников обвиняемого уже осужден на 10 лет тюрьмы, тогда как сам процесс в отношении Кости Большого продолжается.

Ранее сообщалось, что в Люберцах задержали киллера и пособника в убийстве директора лицея, совершенного 23 года назад. 10 октября 2002 года убийца расстрелял заслуженного учителя России, члена-корреспондента Академии экономических наук Вадима Мениса прямо на пороге учебного заведения. Учителю пытался помочь его коллега, но преступник выстрелил и в него. Несмотря на полученное ранение, мужчина выжил.

Россия
Москва
суды
ОПГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Крикоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.