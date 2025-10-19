Девушка осталась с долгами после того, как отец переписал на нее фирму

Девушка осталась с долгами после того, как отец переписал на нее фирму В Новосибирске девушка стала директором по просьбе отца и получила долг 2,5 млн

Новосибирский предприниматель оформил свою компанию на 19-летнюю дочь, которая теперь получила долги в размере 2,5 млн рублей, передает Telegram-канал Baza. По его данным, отец уверял Екатерину, что это пустая формальность и никаких финансовых рисков нет.

Спустя несколько лет юрлицо было ликвидировано. Однако в августе Екатерина получила уведомление о долге в размере 2,5 млн рублей. По информации Baza, бывшая клиентка обратилась в суд из-за дефектов в построенном доме и выиграла дело.

Выплаты постановили взыскать с отца и дочери. Олег уверял Екатерину, что вопрос под контролем, так как юрист собирается подать апелляцию. Однако, как сообщает канал, никто не стал пытаться оспорить решение суда.

Когда Екатерина уже была беременна, у нее начали удерживать половину заработной платы. Теперь отец уговаривает ее оформить инвалидность. Сам же Олег владеет автомобилем Lexus, сдает недвижимость и владеет еще одной компанией, которую также возглавил другой человек.

Ранее московский инвестор привлекал деньги под фиктивные проекты, а затем исчез. Жертвами аферы стали около 40 человек, один из которых передал 3,5 млн рублей. Мужчина заключал договоры, показывал презентации и предлагал технику в залог,. Пострадавшие намерены обратиться в суд.