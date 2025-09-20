Московский банкрот собрал миллионы рублей инвесторов и скрылся

Московский инвестор, находящийся в статусе банкрота, организовал масштабную аферу с исчезновением средств вкладчиков, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, мошенник с февраля 2025 года привлекал средства под фиктивные инвестиционные проекты, после чего скрылся.

Жертвами аферы стали около 40 человек, один из которых передал мошеннику 3,5 млн рублей. Отмечается, что для придания видимости бурной деятельности организатор заключал договоры, показывал презентации и предлагал технику в залог, которая либо не существовала, либо была в розыске.

Как отметили в материале, обвиняемый являлся банкротом с 2021 года и не вел реальной предпринимательской деятельности. Пострадавшие создали Telegram-чат для координации действий и готовятся обращаться в суд. Таким образом, мошенник владеет имуществом на 50 млн рублей, однако доступ к этим активам затруднен.

Ранее в Краснодаре на свадьбе дочери бизнесмена Александра Хайруллаева прозвучало аудиопоздравление от самого отца, который официально считался умершим. Семья до этого предоставила следователям поддельную справку о его смерти, чтобы прекратить уголовное преследование за мошенничество на 100 млн рублей.