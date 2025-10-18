Пышные розовые шарики, которые не боятся ни засухи, ни морозов. Посадите в октябре — весной море цветов!

Когда осенью сад готовится к покою, хелоне только просыпается для своего звездного часа. С августа до первых заморозков этот удивительный многолетник раскрывает плотные колосовидные соцветия с нежно-розовыми цветками, похожими на головы черепашек. Его мощные прямые стебли высотой до 1,2 метра создают выразительные вертикали в осенних цветниках, а темно-зеленые листья с бордовым оттенком добавляют композиции глубины.

Посев в октябре — идеальный способ получить крепкие, закаленные растения. Семена высевают в промерзающую землю, где они проходят естественную стратификацию. Весной появляются дружные всходы, которые быстро превращаются в сильные кусты. Хелоне предпочитает влажные полутенистые места, но прекрасно растет и на солнце при достаточном поливе. Она великолепно смотрится в групповых посадках с астильбами, хостами и злаками, создавая яркие осенние акценты. Растение морозостойкое, не требует укрытия на зиму и с каждым годом становится только пышнее.

