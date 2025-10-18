Украинцев настраивают против их «русской сущности», выразил мнение в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он считает, что в рамках психологической войны их «приучают издеваться над всеми людьми, до которых они дотянутся».

Украинцев пытаются заставить забыть, что они русские. И с этой целью приучают и порой напрямую заставляют издеваться над всеми, до кого они могут дотянуться. Это часть психологической войны, которая ведется против «русской сущности» украинцев. Их действительно пытаются сделать отдельным народом. И для этого ломают их психику многими способами, в том числе и таким, — сказал Вассерман.

Парламентарий привел в качестве примера нацистскую молодежную организацию «Гитлерюгенд». Он напомнил, что каждому ее члену поручали лично выкормить кролика, а потом расправиться с ним.

В гитлерюгенде было и такое зверство: каждый должен был лично выкормить кролика и по ходу этой кормежки баловать его, гладить, а потом собственноручно убить перед строем товарищей по организации. Украинцам пытаются ломать психику таким же способом. Зверства культивируются в нацистских группировках, вооруженных формированиях террористической организации «Украина», — подытожил Вассерман.

Ранее украинский военнопленный Александр Рябенко рассказал, что к нему дружелюбно относятся в российском плену. Он также призвал других солдат ВСУ сдаваться на поле боя, отметив, что украинские СМИ лгут о якобы нечеловеческом отношении к пленным.

До этого в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.