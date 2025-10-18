Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 15:12

«Гитлерюгенд»: Вассерман объяснил жестокость украинских военных

Депутат Вассерман: украинцев настраивают против их «русской сущности»

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинцев настраивают против их «русской сущности», выразил мнение в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он считает, что в рамках психологической войны их «приучают издеваться над всеми людьми, до которых они дотянутся».

Украинцев пытаются заставить забыть, что они русские. И с этой целью приучают и порой напрямую заставляют издеваться над всеми, до кого они могут дотянуться. Это часть психологической войны, которая ведется против «русской сущности» украинцев. Их действительно пытаются сделать отдельным народом. И для этого ломают их психику многими способами, в том числе и таким, — сказал Вассерман.

Парламентарий привел в качестве примера нацистскую молодежную организацию «Гитлерюгенд». Он напомнил, что каждому ее члену поручали лично выкормить кролика, а потом расправиться с ним.

В гитлерюгенде было и такое зверство: каждый должен был лично выкормить кролика и по ходу этой кормежки баловать его, гладить, а потом собственноручно убить перед строем товарищей по организации. Украинцам пытаются ломать психику таким же способом. Зверства культивируются в нацистских группировках, вооруженных формированиях террористической организации «Украина», — подытожил Вассерман.

Ранее украинский военнопленный Александр Рябенко рассказал, что к нему дружелюбно относятся в российском плену. Он также призвал других солдат ВСУ сдаваться на поле боя, отметив, что украинские СМИ лгут о якобы нечеловеческом отношении к пленным.

До этого в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.

Украина
Россия
пленные
СВО
ВС РФ
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отсрочка утильсбора не действует при нарушении важного условия
Обнародован возможный маршрут полета Путина на саммит с Трампом
Маммолог развеяла популярный миф о лифчиках
Аналитик указал на изменение тона Мерца после разговора Трампа с Зеленским
Названа стоимость прокладки тоннеля под Беринговым проливом
Появились кадры с места гибели регбистов Морозова и Чазова
Украинцы оценили переименование сквера в честь Трампа
В сарае россиянина нашли тайник с сотнями тротиловых шашек и патронами
Российские военные спасли бойца «Азова», которого ВСУ пытались убить дроном
В Индии вагон поезда с пассажирами загорелся на ходу
Пожар в даккском аэропорту «закрыл» небо для самолетов
Число заявлений от соотечественников на переезд в Россию достигло рекорда
У «проклятого» на «Битве экстрасенсов» мага случился приступ
«Гитлерюгенд»: Вассерман объяснил жестокость украинских военных
Иранские студенты массово едут учиться в российские университеты
В Германии сменилась самая популярная среди населения партия
Названы четыре страны, уводящие мир от третьей мировой войны
Российская теннисистка вышла в финал турнира в Нинбо
Назван возможный срок строительства тоннеля между США и Россией
Дмитриев поставил на место журналистов из The Washington Post
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.