Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 15:16

Число заявлений от соотечественников на переезд в Россию достигло рекорда

В МВД сообщили о рекордном числе заявлений от соотечественников на переезд в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 12 тыс. человек, проживающих за рубежом, подали заявления о переезде в Россию по государственной программе с начала года, передает Миграционная служба МВД РФ. Первый замглавы департамента ведомства по работе с беженцами Анна Вишнякова посетила Псковскую область, чтобы оценить ситуацию, связанную с возможной депортацией россиян из стран Прибалтики.

Всего в 2025 году с заявлениями об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратились 12 500 человек, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что более 800 россиян должны были принудительно выдворить из Латвии за несоблюдение миграционных норм сроком до 13 октября. Директор по связям с общественностью УДГМ Мадара Пуке уточнила, что после этой даты их пребывание в республике станет незаконным. По последним данным, в Латвии проживают около 1,8 млн человек, из которых почти 40% — русскоязычные.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов заявил, что всем русскоговорящим, кто будет принудительно выслан из Латвии, оперативно предоставят размещение. По его словам, люди сами смогут выбрать место проживания в России. Все необходимые документы будут быстро оформлены.

беженцы
переезд
Россия
соотечественники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отсрочка утильсбора не действует при нарушении важного условия
Обнародован возможный маршрут полета Путина на саммит с Трампом
Маммолог развеяла популярный миф о лифчиках
Аналитик указал на изменение тона Мерца после разговора Трампа с Зеленским
Названа стоимость прокладки тоннеля под Беринговым проливом
Появились кадры с места гибели регбистов Морозова и Чазова
Украинцы оценили переименование сквера в честь Трампа
В сарае россиянина нашли тайник с сотнями тротиловых шашек и патронами
Российские военные спасли бойца «Азова», которого ВСУ пытались убить дроном
В Индии вагон поезда с пассажирами загорелся на ходу
Пожар в даккском аэропорту «закрыл» небо для самолетов
Число заявлений от соотечественников на переезд в Россию достигло рекорда
У «проклятого» на «Битве экстрасенсов» мага случился приступ
«Гитлерюгенд»: Вассерман объяснил жестокость украинских военных
Иранские студенты массово едут учиться в российские университеты
В Германии сменилась самая популярная среди населения партия
Названы четыре страны, уводящие мир от третьей мировой войны
Российская теннисистка вышла в финал турнира в Нинбо
Назван возможный срок строительства тоннеля между США и Россией
Дмитриев поставил на место журналистов из The Washington Post
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.