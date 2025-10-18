Число заявлений от соотечественников на переезд в Россию достигло рекорда В МВД сообщили о рекордном числе заявлений от соотечественников на переезд в РФ

Более 12 тыс. человек, проживающих за рубежом, подали заявления о переезде в Россию по государственной программе с начала года, передает Миграционная служба МВД РФ. Первый замглавы департамента ведомства по работе с беженцами Анна Вишнякова посетила Псковскую область, чтобы оценить ситуацию, связанную с возможной депортацией россиян из стран Прибалтики.

Всего в 2025 году с заявлениями об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, обратились 12 500 человек, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что более 800 россиян должны были принудительно выдворить из Латвии за несоблюдение миграционных норм сроком до 13 октября. Директор по связям с общественностью УДГМ Мадара Пуке уточнила, что после этой даты их пребывание в республике станет незаконным. По последним данным, в Латвии проживают около 1,8 млн человек, из которых почти 40% — русскоязычные.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов заявил, что всем русскоговорящим, кто будет принудительно выслан из Латвии, оперативно предоставят размещение. По его словам, люди сами смогут выбрать место проживания в России. Все необходимые документы будут быстро оформлены.