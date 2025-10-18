Названы четыре страны, уводящие мир от третьей мировой войны

Россия, Турция, Китай и США участвуют в формировании нового многополярного мира, стремясь избежать третьей мировой войны, считает колумнист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар. В своей статье он обосновал свои убеждения визитом президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву.

Колумнист обращает внимание на соглашение «О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой», подписанное 8 октября 1980 года. По его словам, этот документ схож с пятой статьей устава НАТО, так как предусматривает поддержку Москвы в случае нападения на Сирию внешнего противника. Кроме того, в «секретном» протоколе СССР взял на себя обязательство защищать Сирию от возможной агрессии со стороны Израиля.

Вместо потенциальной новой мировой войны образуются новые полюса мира, состоящие из Турции, РФ, США и Китая, и они двигаются к большому консенсусу. Нашему взору предстала новая «матрица силы» в Газе и Сирии. Визит аш-Шараа в Москву в каком-то смысле стал объявлением этой глобальной реальной динамики, — считает колумнист.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что третьей мировой войны не будет. На полях «саммита мира» в Египте, посвященного урегулированию палестино-израильского конфликта, он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке мог перерасти в глобальную войну.