Российская теннисистка вышла в финал турнира в Нинбо Александрова обыграла Шнайдер в полуфинальном матче WTA в китайском Нинбо

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо. В полуфинале спортсменке удалось обыграть соотечественницу Диану Шнайдер. Александрова занимает 10-е место в рейтинге WTA.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Александровой, заявленной на турнире под четвертым номером посева. Ее соперница Шнайдер имела седьмой номер посева. В финале Александрову ждет встреча с девятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая одержала победу на Уимблдоне в 2022 году.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева уступила немке Лауре Зигемунд во втором круге турнира WTA в Ухане. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу 37-летней соперницы. 18-летняя россиянка занимает пятое место в рейтинге WTA. На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде.

До этого теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Алма-Ате. Ему удалось одержать победу над венгерским спортсменом Фабианом Марожаном. Россиянину предстоит встретиться с Джеймсом Даквортом из Австралии.