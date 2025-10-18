Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 15:02

Российская теннисистка вышла в финал турнира в Нинбо

Александрова обыграла Шнайдер в полуфинальном матче WTA в китайском Нинбо

Екатерина Александрова Екатерина Александрова Фото: VCG/WUHAN OPEN OFFICIAL 2025/VCG/Vis

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо. В полуфинале спортсменке удалось обыграть соотечественницу Диану Шнайдер. Александрова занимает 10-е место в рейтинге WTA.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Александровой, заявленной на турнире под четвертым номером посева. Ее соперница Шнайдер имела седьмой номер посева. В финале Александрову ждет встреча с девятой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая одержала победу на Уимблдоне в 2022 году.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева уступила немке Лауре Зигемунд во втором круге турнира WTA в Ухане. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу 37-летней соперницы. 18-летняя россиянка занимает пятое место в рейтинге WTA. На ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде.

До этого теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Алма-Ате. Ему удалось одержать победу над венгерским спортсменом Фабианом Марожаном. Россиянину предстоит встретиться с Джеймсом Даквортом из Австралии.

теннисисты
спортсмены
турниры
теннис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отсрочка утильсбора не действует при нарушении важного условия
Обнародован возможный маршрут полета Путина на саммит с Трампом
Маммолог развеяла популярный миф о лифчиках
Аналитик указал на изменение тона Мерца после разговора Трампа с Зеленским
Названа стоимость прокладки тоннеля под Беринговым проливом
Появились кадры с места гибели регбистов Морозова и Чазова
Украинцы оценили переименование сквера в честь Трампа
В сарае россиянина нашли тайник с сотнями тротиловых шашек и патронами
Российские военные спасли бойца «Азова», которого ВСУ пытались убить дроном
В Индии вагон поезда с пассажирами загорелся на ходу
Пожар в даккском аэропорту «закрыл» небо для самолетов
Число заявлений от соотечественников на переезд в Россию достигло рекорда
У «проклятого» на «Битве экстрасенсов» мага случился приступ
«Гитлерюгенд»: Вассерман объяснил жестокость украинских военных
Иранские студенты массово едут учиться в российские университеты
В Германии сменилась самая популярная среди населения партия
Названы четыре страны, уводящие мир от третьей мировой войны
Российская теннисистка вышла в финал турнира в Нинбо
Назван возможный срок строительства тоннеля между США и Россией
Дмитриев поставил на место журналистов из The Washington Post
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.