Российский теннисист оказался в шаге от финала турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Алма-Ате, одержав победу над венгерским спортсменом Фабианом Марожаном в двух сетах. В матче 1/4 финала второй сеяный россиянин, занимающий 29-ю строчку мирового рейтинга, победил 52-ю ракетку мира со счетом 7:5, 6:2.

Следующим соперником Медведева в полуфинальной стадии соревнований станет австралиец Джеймс Дакворт, который занимает 138-ю позицию в рейтинге ATP. Для российского теннисиста этот полуфинал станет третьим подряд на турнирах ATP, при этом в двух предыдущих случаях он не смог одержать победу.

Последний титул на турнире ATP Медведев завоевал более двух лет назад — в мае 2023 года в Риме. В финальную стадию соревнований ATP россиянин в последний раз попадал в июне на турнире в немецком Галле, где уступил победу казахстанскому теннисисту Александру Бублику.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с NEWS.ru заявил, что Даниилу Медведеву необходимо было сменить тренера достаточно давно. По его мнению, из-за упущенного времени спортсмен демонстрировал результаты ниже своих потенциальных возможностей. Тарпищев отметил, что соперники успели адаптироваться к игровой манере Медведева и научились эффективно противостоять его ударам.