Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 15:07

Иранские студенты массово едут учиться в российские университеты

Россотрудничество: более 9 тыс. иранцев выбрали вузы в России для обучения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 9 тыс. граждан Ирана получают высшее образование в российских университетах, причем с каждым годом их число увеличивается, сообщила представитель Россотрудничества в Тегеране Лилия Панькина в беседе с ТАСС. Она отметила особую популярность медицинских специальностей среди иностранных абитуриентов.

На сегодняшний день в России обучается более 9 тыс. иранских студентов, с каждым годом их количество только растет. <....> Интерес вызывает и ряд других направлений, таких как международные отношения, информационная безопасность, творческие профессии, — пояснила она.

В Иране также увеличивается количество студентов, изучающих русский язык. Как отметила представитель Россотрудничества, молодежь осознает перспективы сотрудничества между двумя странами, являющимися стратегическими партнерами.

Ранее исследование Национального исследовательского ядерного университета МИФИ показало, что поступившие в российские вузы призеры олимпиад превосходят по успеваемости и креативности тех, кто поступил по баллам ЕГЭ. В вузе были проанализированы показатели 13,9 тыс. студентов, обучавшихся в вузе с 2013 по 2023 год, в числе которых 2,9 тыс. олимпиадников.

Иран
вузы
Россия
студенты
Россотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отсрочка утильсбора не действует при нарушении важного условия
Обнародован возможный маршрут полета Путина на саммит с Трампом
Маммолог развеяла популярный миф о лифчиках
Аналитик указал на изменение тона Мерца после разговора Трампа с Зеленским
Названа стоимость прокладки тоннеля под Беринговым проливом
Появились кадры с места гибели регбистов Морозова и Чазова
Украинцы оценили переименование сквера в честь Трампа
В сарае россиянина нашли тайник с сотнями тротиловых шашек и патронами
Российские военные спасли бойца «Азова», которого ВСУ пытались убить дроном
В Индии вагон поезда с пассажирами загорелся на ходу
Пожар в даккском аэропорту «закрыл» небо для самолетов
Число заявлений от соотечественников на переезд в Россию достигло рекорда
У «проклятого» на «Битве экстрасенсов» мага случился приступ
«Гитлерюгенд»: Вассерман объяснил жестокость украинских военных
Иранские студенты массово едут учиться в российские университеты
В Германии сменилась самая популярная среди населения партия
Названы четыре страны, уводящие мир от третьей мировой войны
Российская теннисистка вышла в финал турнира в Нинбо
Назван возможный срок строительства тоннеля между США и Россией
Дмитриев поставил на место журналистов из The Washington Post
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.