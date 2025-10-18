Иранские студенты массово едут учиться в российские университеты Россотрудничество: более 9 тыс. иранцев выбрали вузы в России для обучения

Более 9 тыс. граждан Ирана получают высшее образование в российских университетах, причем с каждым годом их число увеличивается, сообщила представитель Россотрудничества в Тегеране Лилия Панькина в беседе с ТАСС. Она отметила особую популярность медицинских специальностей среди иностранных абитуриентов.

На сегодняшний день в России обучается более 9 тыс. иранских студентов, с каждым годом их количество только растет. <....> Интерес вызывает и ряд других направлений, таких как международные отношения, информационная безопасность, творческие профессии, — пояснила она.

В Иране также увеличивается количество студентов, изучающих русский язык. Как отметила представитель Россотрудничества, молодежь осознает перспективы сотрудничества между двумя странами, являющимися стратегическими партнерами.

Ранее исследование Национального исследовательского ядерного университета МИФИ показало, что поступившие в российские вузы призеры олимпиад превосходят по успеваемости и креативности тех, кто поступил по баллам ЕГЭ. В вузе были проанализированы показатели 13,9 тыс. студентов, обучавшихся в вузе с 2013 по 2023 год, в числе которых 2,9 тыс. олимпиадников.