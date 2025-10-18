В Индии вагон поезда с пассажирами загорелся на ходу

Вагон пассажирского поезда Garib Rath Express загорелся, пока состав следовал по маршруту из Лудхияны в Дели, передает NDTV. Чтобы спасти людей, машинист применил экстренное торможение.

После остановки поезда пассажиры оперативно схватили вещи и покинули вагон. Отмечается, что у людей началась паника, в результате несколько человек пострадало. По информации издания, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

Ранее на борту Airbus А321 китайских авиалиний загорелся пауэрбанк, самолет был вынужден совершить экстренную посадку. Чрезвычайная ситуация возникла на высоте десять километров, когда лайнер авиакомпании Air China выполнял рейс из Ханчжоу в Сеул.

До этого при взрыве и последующем пожаре на нефтяном танкере в Индонезии погибли как минимум десять человек. Еще 18 человек с ранениями доставили в больницу.

Кроме того, в Риме подорвали автомобиль местного журналиста-расследователя Сигфридо Рануччи. Также неизвестные совершили диверсию в авто его дочери. По словам Рануччи, она могла погибнуть.