Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 15:19

В Индии вагон поезда с пассажирами загорелся на ходу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вагон пассажирского поезда Garib Rath Express загорелся, пока состав следовал по маршруту из Лудхияны в Дели, передает NDTV. Чтобы спасти людей, машинист применил экстренное торможение.

После остановки поезда пассажиры оперативно схватили вещи и покинули вагон. Отмечается, что у людей началась паника, в результате несколько человек пострадало. По информации издания, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.

Ранее на борту Airbus А321 китайских авиалиний загорелся пауэрбанк, самолет был вынужден совершить экстренную посадку. Чрезвычайная ситуация возникла на высоте десять километров, когда лайнер авиакомпании Air China выполнял рейс из Ханчжоу в Сеул.

До этого при взрыве и последующем пожаре на нефтяном танкере в Индонезии погибли как минимум десять человек. Еще 18 человек с ранениями доставили в больницу.

Кроме того, в Риме подорвали автомобиль местного журналиста-расследователя Сигфридо Рануччи. Также неизвестные совершили диверсию в авто его дочери. По словам Рануччи, она могла погибнуть.

Индия
поезда
пожары
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отсрочка утильсбора не действует при нарушении важного условия
Обнародован возможный маршрут полета Путина на саммит с Трампом
Маммолог развеяла популярный миф о лифчиках
Аналитик указал на изменение тона Мерца после разговора Трампа с Зеленским
Названа стоимость прокладки тоннеля под Беринговым проливом
Появились кадры с места гибели регбистов Морозова и Чазова
Украинцы оценили переименование сквера в честь Трампа
В сарае россиянина нашли тайник с сотнями тротиловых шашек и патронами
Российские военные спасли бойца «Азова», которого ВСУ пытались убить дроном
В Индии вагон поезда с пассажирами загорелся на ходу
Пожар в даккском аэропорту «закрыл» небо для самолетов
Число заявлений от соотечественников на переезд в Россию достигло рекорда
У «проклятого» на «Битве экстрасенсов» мага случился приступ
«Гитлерюгенд»: Вассерман объяснил жестокость украинских военных
Иранские студенты массово едут учиться в российские университеты
В Германии сменилась самая популярная среди населения партия
Названы четыре страны, уводящие мир от третьей мировой войны
Российская теннисистка вышла в финал турнира в Нинбо
Назван возможный срок строительства тоннеля между США и Россией
Дмитриев поставил на место журналистов из The Washington Post
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.