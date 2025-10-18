Пожар в даккском аэропорту «закрыл» небо для самолетов В Бангладеше полыхает аэропорт

Мощный пожар произошел в главном международном аэропорту Бангладеш Хазрат Шахджалал в Дакке, передает Prothom Alo. На месте работают экстренные службы, все рейсы временно приостановлены.

Издание пишет, что огнем объят грузовой отсек. Там хранятся импортные товары. Ликвидировать возгорания пытаются гражданская авиация Бангладеш, пожарная служба Бангладеш, армия, военно-воздушные и военно-морские силы.

