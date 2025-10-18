Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 15:18

Пожар в даккском аэропорту «закрыл» небо для самолетов

В Бангладеше полыхает аэропорт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощный пожар произошел в главном международном аэропорту Бангладеш Хазрат Шахджалал в Дакке, передает Prothom Alo. На месте работают экстренные службы, все рейсы временно приостановлены.

Издание пишет, что огнем объят грузовой отсек. Там хранятся импортные товары. Ликвидировать возгорания пытаются гражданская авиация Бангладеш, пожарная служба Бангладеш, армия, военно-воздушные и военно-морские силы.

Тем временем на острове Русский под Владивостоком продолжается ликвидация пожара в неэксплуатируемом трехэтажном здании. Площадь возгорания достигла 1 тыс. квадратных метров. В настоящее время на месте работают четыре машины и 15 человек личного состава. Причины возгорания пока неизвестны.

До этого в Екатеринбурге пламя охватило стройку в районе улицы Металлургов. Горящий объект может принадлежать компании «Астрастройинвест». Информация о пострадавших и причинах возгорания не раскрывалась. В пресс-службе МЧС сообщили, что огонь вспыхнул на площади 40 кв. м, горят стройматериалы и битум.

Ранее самолет авиакомпании Air China был вынужден совершить экстренную посадку из-за загоревшегося пуэрбанка. Чрезвычайная ситуация возникла на высоте десять километров.

