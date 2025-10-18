Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 13:59

На острове Русский полыхает трехэтажное здание

Площадь пожара на острове Русский превысила тысячу квадратных метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На острове Русском под Владивостоком продолжается ликвидация пожара в неэксплуатируемом трехэтажном здании, сообщили в МЧС Приморского края. Площадь возгорания достигла тысячу квадратных метров.

На момент прибытия пожарных горели 2-й и 3-й этажи здания, произошло частичное обрушение крыши. В настоящее время проводится тушение пожара на площади около 1000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают четыре машины и 15 человек личного состава. Причины возгорания пока неизвестны.

Тем временем в Екатеринбурге пламя охватило стройку в районе улицы Металлургов. Горящая стройка может принадлежать компании «Астрастройинвест». Информация о пострадавших и причинах возгорания не раскрывалась. В пресс-службе МЧС сообщили 66.ru, что огонь вспыхнул на площади 40 кв. м, горят стройматериалы и битум.

До этого в Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция, никто не пострадал. Инцидент произошел в поселке Вешкайма, который находится в 88 км от областного центра. В результате попадания четырех БПЛА произошли два взрыва.

МЧС
происшествия
пожары
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, по чьей инициативе закончился разговор Трампа с Зеленским
Невролог рассказала о влиянии энергетиков на организм
В Турции взбесившийся бык протаранил автомобиль рогами
Россиянам объяснили, как их могут лишить наследства вопреки завещанию
Встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали «кошмаром» Брюсселя
Что будет с ключевой ставкой: заседание Центробанка 24 октября, прогнозы
Среди россиян стал популярен пикантный вид отдыха
Раскрыто, почему российские бойцы относятся к пленным ВСУ по-человечески
На острове Русский полыхает трехэтажное здание
В Госдуме рассказали, с чем Зеленский покинул Белый дом
Два молодых спортсмена из «Динамо» и ЦСКА погибли в аварии
Как не остаться без денег и «Госуслуг»? Раскрыта новая схема мошенников
Магнитные бури сегодня, 18 октября: что завтра, скачки давления, слабость
Над Белгородской областью сбили восемь дронов ВСУ
Бардо впервые вышла на связь после экстренной операции
Землю накрыла третья магнитная буря октября
Место пропажи семьи Усольцевых в тайге может привлечь множество туристов
«Слезы»: в ГД рассказали о провальной попытке украинцев достучаться до МОК
Бывшая помощница Байдена высказалась о поставках оружия Украине
Звезда «Ищейки» выписалась с сыном из роддома
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.