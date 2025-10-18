На острове Русский полыхает трехэтажное здание

На острове Русском под Владивостоком продолжается ликвидация пожара в неэксплуатируемом трехэтажном здании, сообщили в МЧС Приморского края. Площадь возгорания достигла тысячу квадратных метров.

На момент прибытия пожарных горели 2-й и 3-й этажи здания, произошло частичное обрушение крыши. В настоящее время проводится тушение пожара на площади около 1000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают четыре машины и 15 человек личного состава. Причины возгорания пока неизвестны.

Тем временем в Екатеринбурге пламя охватило стройку в районе улицы Металлургов. Горящая стройка может принадлежать компании «Астрастройинвест». Информация о пострадавших и причинах возгорания не раскрывалась. В пресс-службе МЧС сообщили 66.ru, что огонь вспыхнул на площади 40 кв. м, горят стройматериалы и битум.

До этого в Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция, никто не пострадал. Инцидент произошел в поселке Вешкайма, который находится в 88 км от областного центра. В результате попадания четырех БПЛА произошли два взрыва.