Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 14:36

Гендиректора ПЗ «Маш» подозревают в хищении 1 млрд рублей

К делу директора «Машиностроителя» добавились подозрения в хищении 1 млрд рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд оставил под стражей директора по развитию инфраструктуры и капитальному строительству АО «Пермский завод „Машиностроитель“» (ПЗ «Маш») Виталия Волчека, сообщает РБК. Арест также продлили его предполагаемым сообщникам — гендиректору ООО «СтанТроникс» Андрею Рожкову и бизнесмену Дмитрию Зайцеву.

К основному делу о мошенничестве, по которому всех троих обвиняют в хищении свыше 100 млн рублей, присоединили новое — о присвоении или растрате. Речь идет о средствах, выделенных Минпромторгом РФ в 2022 году для увеличения выпуска военной продукции на нужды СВО. По версии следствия, действия обвиняемых были направлены на подрыв обороноспособности РФ. По словам источников издания, ФСБ сейчас проверяет топ-менеджера и его вероятных соучастников на причинение ущерба в размере около 1 млрд рублей.

Обвинение базируется на заключении выездной проверки Федерального казначейства и оперативных материалах ФСБ. Предприятие ПЗ «Маш» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и выпускает компоненты к летательным и космическим аппаратам.

В пользу предположения об увеличении суммы ущерба говорит тот факт, что в начале октября АО «Пермский завод „Машиностроитель“» отказалось от своего гражданского иска на 42,8 млн рублей к ООО «СтанТроникс» в арбитражном суде. Осведомленный собеседник пояснил, что иск на иную сумму, скорее всего, будет заявлен уже в рамках уголовного дела.

Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении 33,8 млн рублей при производстве военно-полевых телефонных аппаратов. Учредитель пермского завода «Телта» Игорь Морозов получил семь лет лишения свободы.

госзаказы
суды
Пермь
оборонные компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отсрочка утильсбора не действует при нарушении важного условия
Обнародован возможный маршрут полета Путина на саммит с Трампом
Маммолог развеяла популярный миф о лифчиках
Аналитик указал на изменение тона Мерца после разговора Трампа с Зеленским
Названа стоимость прокладки тоннеля под Беринговым проливом
Появились кадры с места гибели регбистов Морозова и Чазова
Украинцы оценили переименование сквера в честь Трампа
В сарае россиянина нашли тайник с сотнями тротиловых шашек и патронами
Российские военные спасли бойца «Азова», которого ВСУ пытались убить дроном
В Индии вагон поезда с пассажирами загорелся на ходу
Пожар в даккском аэропорту «закрыл» небо для самолетов
Число заявлений от соотечественников на переезд в Россию достигло рекорда
У «проклятого» на «Битве экстрасенсов» мага случился приступ
«Гитлерюгенд»: Вассерман объяснил жестокость украинских военных
Иранские студенты массово едут учиться в российские университеты
В Германии сменилась самая популярная среди населения партия
Названы четыре страны, уводящие мир от третьей мировой войны
Российская теннисистка вышла в финал турнира в Нинбо
Назван возможный срок строительства тоннеля между США и Россией
Дмитриев поставил на место журналистов из The Washington Post
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.