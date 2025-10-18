Гендиректора ПЗ «Маш» подозревают в хищении 1 млрд рублей

Суд оставил под стражей директора по развитию инфраструктуры и капитальному строительству АО «Пермский завод „Машиностроитель“» (ПЗ «Маш») Виталия Волчека, сообщает РБК. Арест также продлили его предполагаемым сообщникам — гендиректору ООО «СтанТроникс» Андрею Рожкову и бизнесмену Дмитрию Зайцеву.

К основному делу о мошенничестве, по которому всех троих обвиняют в хищении свыше 100 млн рублей, присоединили новое — о присвоении или растрате. Речь идет о средствах, выделенных Минпромторгом РФ в 2022 году для увеличения выпуска военной продукции на нужды СВО. По версии следствия, действия обвиняемых были направлены на подрыв обороноспособности РФ. По словам источников издания, ФСБ сейчас проверяет топ-менеджера и его вероятных соучастников на причинение ущерба в размере около 1 млрд рублей.

Обвинение базируется на заключении выездной проверки Федерального казначейства и оперативных материалах ФСБ. Предприятие ПЗ «Маш» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» и выпускает компоненты к летательным и космическим аппаратам.

В пользу предположения об увеличении суммы ущерба говорит тот факт, что в начале октября АО «Пермский завод „Машиностроитель“» отказалось от своего гражданского иска на 42,8 млн рублей к ООО «СтанТроникс» в арбитражном суде. Осведомленный собеседник пояснил, что иск на иную сумму, скорее всего, будет заявлен уже в рамках уголовного дела.

Ранее Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении 33,8 млн рублей при производстве военно-полевых телефонных аппаратов. Учредитель пермского завода «Телта» Игорь Морозов получил семь лет лишения свободы.