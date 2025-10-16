Суд вынес приговор по делу о хищениях на заводе «Телта»

Суд вынес приговор по делу о хищениях на заводе «Телта» Основателя завода «Телта» Морозова приговорили к семи годам колонии за хищение

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении 33,8 млн рублей при производстве военно-полевых телефонных аппаратов, сообщает ТАСС. Учредитель пермского завода «Телта» Игорь Морозов получил семь лет лишения свободы.

Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии Игоря Морозова, со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Его заместитель Алексей Высоков получил семь лет шесть месяцев колонии строгого режима, главный бухгалтер предприятия Елена Гришина осуждена на семь лет шесть месяцев колонии общего режима, — сказал собеседник агентства.

Бывшему ведущему специалисту Минобороны Алексею Пальмову суд дал пять лет условно с испытательным сроком в пять лет штрафом 500 тыс. рублей. Высокову и Гришиной также назначены штрафы по 900 тыс. рублей и трехлетний запрет на административно-хозяйственную деятельность.

Ранее сообщалось, что бывший генерал-майор Александр Оглоблин получил девять лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в 12 млн рублей от завода «Телта», поставлявшего устройства связи в армию.