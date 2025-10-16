Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 11:08

Суд вынес приговор по делу о хищениях на заводе «Телта»

Основателя завода «Телта» Морозова приговорили к семи годам колонии за хищение

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении 33,8 млн рублей при производстве военно-полевых телефонных аппаратов, сообщает ТАСС. Учредитель пермского завода «Телта» Игорь Морозов получил семь лет лишения свободы.

Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии Игоря Морозова, со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Его заместитель Алексей Высоков получил семь лет шесть месяцев колонии строгого режима, главный бухгалтер предприятия Елена Гришина осуждена на семь лет шесть месяцев колонии общего режима, — сказал собеседник агентства.

Бывшему ведущему специалисту Минобороны Алексею Пальмову суд дал пять лет условно с испытательным сроком в пять лет штрафом 500 тыс. рублей. Высокову и Гришиной также назначены штрафы по 900 тыс. рублей и трехлетний запрет на административно-хозяйственную деятельность.

Ранее сообщалось, что бывший генерал-майор Александр Оглоблин получил девять лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в 12 млн рублей от завода «Телта», поставлявшего устройства связи в армию.

хищения
Минобороны
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представитель Успенской ответил на слухи о здоровье певицы
Названа главная ошибка при оказании первой помощи
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.