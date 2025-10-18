Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 октября 2025 в 14:48

«Зомби дают деньги»: Захарова заявила о созданном Киевом аде в Европе

Захарова заявила, что Киев создал ад в центре Европы на деньги ЕС

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Киев устроил ад в центре Европы, а страны ЕС спонсируют его действия, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного «Клуба народного единства». Дипломат обвинила правительство Украины в убийстве мирного населения Курской области, передает ТАСС.

Этот ад сегодня уже в центре Европы. Страны НАТО, европейский сегмент натовских стран находится в абсолютном состоянии зомби, они каждый день дают на это деньги, — объяснила Захарова.

Также дипломат заявила, что процесс демонизации России в США был инициирован американскими ультралибералами для борьбы с американским президентом Дональдом Трампом. По словам дипломата, обычных американцев никогда не волновал образ РФ.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после провальной встречи с Трампом готовит провокации против России. По словам эксперта, скорее всего, глава украинского государства попытается сорвать мирные переговоры в Будапеште.

Мария Захарова
Европа
Киев
Курская область
