Школьники под Ростовом встретили своих спортивных соперников с кулаками Под Ростовом школьники устроили массовую драку на территории школы

В ростовском селе Средний Егорлык двое учеников пострадали во время массовой драки, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, школьники устроили потасовку на фоне соревнований, на которые приехали иногородние дети.

В публикации говорится, что инцидент произошел в СОШ № 4, где проходил турнир с участием детей из поселка Целина. Канал пишет, что после драки двух детей увезли в больницу, а чуть позже одного из них экстренно перевели в Ростов из-за осложнений.

На приложенном к материалу видео запечатлено окончание драки. Видно, как в какой-то момент школьники начинают собираться вокруг лежащего мальчика, свернувшегося на земле.

