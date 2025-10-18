Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 16:10

Школьники под Ростовом встретили своих спортивных соперников с кулаками

Под Ростовом школьники устроили массовую драку на территории школы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ростовском селе Средний Егорлык двое учеников пострадали во время массовой драки, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, школьники устроили потасовку на фоне соревнований, на которые приехали иногородние дети.

В публикации говорится, что инцидент произошел в СОШ № 4, где проходил турнир с участием детей из поселка Целина. Канал пишет, что после драки двух детей увезли в больницу, а чуть позже одного из них экстренно перевели в Ростов из-за осложнений.

На приложенном к материалу видео запечатлено окончание драки. Видно, как в какой-то момент школьники начинают собираться вокруг лежащего мальчика, свернувшегося на земле.

До этого в Кемерово возле одного из городских баров убили молодого человека. По словам очевидцев, парня зарезали в ходе драки на улице Дружбы в Южном микрорайоне. Убийца нанес ему смертельный удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. От полученного ранения юноша скончался по пути в больницу.

Ранее правоохранители задержали в столице мужчину, который устроил поножовщину у известной стены с портретом Виктора Цоя. Злоумышленник успел ранить двоих прохожих, пока на место не прибыла полиция. Все случившееся сняла уличная камера наблюдения. Мужчина вскоре был задержан. Им оказался 49-летний местный житель.

