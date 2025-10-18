Стал известен победитель в матче «Акрона» и «Нижнего Новгорода» в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» одержал победу над «Пари НН» в Нижнем Новгороде в рамках 12-го тура РПЛ. Гости обошли хозяев со счетом 1:0, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.

Единственный гол «Акрону» принес полузащитник Стефан Лончар на 71-й минуте. Таким образом, тольяттинские футболисты набрали 11 очков и заняли 12-е место в таблице. В следующим туре они сыграют с московским «Локомотивом», игра состоится 26 октября.

Ранее петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на стадионе «Солидарность Самара Арена» завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол на 11-й минуте забил Педро, а у хозяев отличился Эдгар Севикян, который на 36-й минуте поразил ворота впервые с момента перехода в клуб. Таким образом, «Зенит» не смог возглавить турнирную таблицу РПЛ.

До этого грозненский «Ахмат» обыграл тольяттинский ФК со счетом 3:0 в матче 10-го тура РПЛ. Встреча прошла на домашнем стадионе команды из Чечни. Забитыми мячами отличились Эгаш Касинтура, открывший счет на третьей минуте, и Брайан Мансилья, оформивший дубль во втором тайме.