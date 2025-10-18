Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 18:34

Подросток открыл аварийный выход в самолете и задержал вылет

Подросток открыл аварийный выход в самолете перед вылетом в Минеральные Воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге 12-летний подросток открыл аварийный выход в самолете перед вылетом в Минеральные Воды, рейс задержали на час, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, сначала сработала сигнализация, персоналу пришлось экстренно устранять последствия. Позже самолет вылетел и приземлился в Минеральных Водах.

Ранее сообщалось, что пауэрбанк загорелся на борту Airbus А321 китайских авиалиний, самолет был вынужден совершить экстренную посадку. Чрезвычайная ситуация возникла на высоте 10 километров, когда лайнер авиакомпании Air China выполнял рейс из Ханчжоу в Сеул.

До этого экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса после перепалки с бортпроводницей. Бывший спортсмен занял кресло у аварийного выхода. Стюардесса попросила спортсмена освободить место, однако он не стал этого делать.

По словам бывшего чемпиона, бортпроводница вела себя очень грубо, хотя поводов для этого не было. Спортсмен подчеркнул, что после непродолжительного разговора она вызвала охрану. Еще через 1,5 часа Нурмагомедов сел в другой самолет и отправился в пункт назначения.

